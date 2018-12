Zoektocht naar stel dat verlovingsring in put liet vallen

De politie van New York is op zoek naar een stelletje dat wil gaan trouwen. Bij hun huwelijksaanzoek ging er iets mis. De verlovingsring viel en verdween in het rooster in de grond.

Op camerabeelden is te zien hoe de man de ring probeert te pakken, maar het lukt niet. Daarom bellen ze de politie. Die weet het sieraad te vinden, maar dan is het stel al verdwenen. Via social media probeert de politie het koppel op te sporen.