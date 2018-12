'Meer kinderen moeten gaan vissen'

Veel kinderen doen weleens aan vissen, maar dat aantal neemt wel af. De hengelsportvereniging in Nederland vindt dat jammer en hoopt dat meer kinderen gaan vissen. Bij een groot vis-evenement in Utrecht hebben ze daarom van alles bedacht om kinderen enthousiast te maken over de sport.

Vloggen

Zo kunnen kinderen leren hoe je een zware vis moet binnenhalen en kunnen ze les krijgen van een viscoach. Ook in de vis-wereld is vloggen populair. Daarom zijn de mannen van het populaire YouTube-kanaal DWFishing ook op de beurs te vinden.