Heeft Nederland te veel verkeersborden?

Volgens drie verkeersorganisaties staan er in Nederland te veel verkeersborden. Dat zeggen ze in de krant De Telegraaf. Daardoor is het soms erg gevaarlijk op de weg.

Niet opletten

De organisaties zeggen dat fietsers en automobilisten door al die verschillende borden in de war kunnen raken. Ook zeggen ze dat bestuurders soms te druk met de borden bezig zijn. Daardoor kunnen ze minder goed op de weg letten.

Een vrouw uit Amsterdam plaatste deze foto op Instagram. Ze schrijft erbij dat ze het erg onduidelijk vindt: