Grote brand bij boerderij voor mensen met beperking

Een grote brand op een zorgboerderij in de plaats Middelstum, in de provincie Groningen. Een grote schuur is helemaal afgebrand. Een huis dat erbij hoort, is gered door de brandweer.

Beperking

Het vuur verspreidde zich erg snel. Bij de zorgboerderij wonen mensen met een beperking. Ze krijgen hulp en werken op de plek. Niemand raakte gewond bij de brand.

Konijn

Op de zorgboerderij wonen niet veel dieren: er woont alleen een konijn. De bewoners hebben het dier naar een veilige plek gebracht.