Deze Nederlandse sporters maken kans op grote prijs

Bij de mannen zijn turner Epke Zonderland, schaatser Kjeld Nuis en motorcrosser Jeffrey Herlings kans. In de video hierboven zie je waarom zij uitgekozen zijn.

Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

Ieder jaar kiest de jury ook de beste coach. Dit jaar zijn drie coaches genomineerd. Raemon Sluiter is de coach van tennisster Kiki Bertens. Jac Orie is onder meer de coach van Sven kramer en Kjeld Nuis en Jeroen Otter is shorttrack-coach.