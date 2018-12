Nederland loot Engeland in halve finales Nations League

Het Nederlands elftal speelt volgend jaar tegen Engeland de halve finale van de Nations League. Dat is vandaag bepaald tijdens een loting.

De halve finale is op 6 juni en wordt gespeeld in Portugal. De andere halve finale is een dag eerder en gaat tussen Portugal en Zwitserland. De landen die hun halve finale winnen, spelen tegen elkaar in de finale.

EK-kwalificatie

Gisteren was er ook een belangrijke loting. Toen werd bepaald in welke poule het Nederlands elftal zit voor de kwalificatiewedstrijden voor het EK 2020.