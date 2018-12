Komt er een leeftijdsgrens voor YouTube-filmpjes?

Kinderen moeten beter beschermd worden op YouTube. Dat vindt regeringspartij CDA. Zij willen dat kinderen voortaan een waarschuwing krijgen als ze een filmpje aanklikken dat niet geschikt is. Bijvoorbeeld omdat er seks, drugs of geweld in zit.

Kijkwijzer

Op televisie en bij films heb je zo'n waarschuwing al. Kijkwijzer heet dat. De Kijkwijzer is bedacht om advies te geven bij het kijken van films en tv-programma's.

Er zijn verschillende symbolen die laten zien wat er in een filmpje te zien is. Zo heb je een symbool voor seks, en een symbool voor schelden: