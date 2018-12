Op deze rotonde staan meer dan 70 (!) verkeersborden

Er staan veel te veel verkeersborden in Nederland. Dat zeggen drie verkeersorganisaties. Kinderen in Culemborg kunnen daar over meepraten. Bij een rotonde bij hun in de buurt staan meer dan 70 verkeersborden!

Daardoor worden de verkeerssituaties erg onduidelijk. Want wie heeft er dan voorrang en op welke baan mag je rijden? De kinderen vinden het dus een goed plan om zoveel mogelijk onnodige borden weg te halen. Ze vertellen erover in de video hierboven.