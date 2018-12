Nederlandse rappers in 2018 het populairst op Spotify

Dit jaar is ontzettend veel naar Nederlandse rap geluisterd op Spotify. Acht van de tien meest gestreamde artiesten zijn rappers uit Nederland!

Josylvio staat nu op nummer 1, gevolgd door Ronnie Flex en Lil' Kleine. De enige niet-rapper in de top-10 is Ed Sheeran. Vorig jaar was hij nog de populairste artiest.