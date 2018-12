Nieuw: It libben fan in Labbekak!

Schrijver Jeff Kinney brengt een bezoekje aan Friesland. Je kent hem misschien wel van de populaire boekenserie Het leven van een Loser. Het eerste deel is nu vertaald in het Fries.

In het Fries heet het boek: It libben fan in Labbekak. Maar waarom is het Fries eigenlijk een aparte taal? Hoeveel talen zijn er in Nederland? En hoeveel mensen spreken Fries? Je hoort het in de drie vragen: