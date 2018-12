Ook diploma voor leerlingen in praktijkonderwijs

Als je na de basisschool naar de middelbare school gaat, zijn er verschillende niveaus die je kunt doen. Je hebt VWO, HAVO, VMBO en praktijkonderwijs.

In Nederland volgen zo'n 30.000 leerlingen praktijkonderwijs. Zij leren vooral door te doen en krijgen bijvoorbeeld les in houtbewerken, koken of het werken in een winkel.