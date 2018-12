Josylvio is de meest gestreamde artiest op Spotify van 2018. Ook staat zijn nummer Catch Up in de top 5 van meest beluisterde nummers. Siham ging bij hem langs.

De rapper is heel blij dat zijn muziek zoveel wordt geluisterd. Hij vindt het leuk dat ook veel kinderen zijn muziek streamen. Bij optredens ziet hij vaak jonge fans.