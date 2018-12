Grote brand in gebouw met 20 vrachtwagens

In Nijmegen is een loods met 20 vrachtwagens in brand gevlogen. Vroeg in de ochtend was het vuur geblust. De brand was zo groot dat de brandweer zes bluswagens en een hoogwerker nodig had.

Het is al de derde brand in korte tijd in deze buurt. Bij de eerdere branden gingen ook vrachtwagens in vlammen op. De politie onderzoekt de zaak.