Sinterklaas bij de grootste school van Nederland

Sinterklaas heeft een drukke dag vandaag, want hij is voor pakjesavond ook op veel scholen te vinden. In Den Haag heeft hij het helemaal druk, want daar staat de grootste school van Nederland.

Op basisschool De Fontein hebben alle kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 flink geploeterd op hun surprise. Er zijn in totaal 600 surprises! We waren er al vroeg om te kijken hoe het daar gaat: