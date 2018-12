90 mensen opgepakt bij grote anti-maffia-actie

Bij een grote politie-actie in verschillende Europese landen zijn 90 mensen gearresteerd. Ze waren allemaal lid van de criminele organisatie 'ndrangheta. Die groep criminelen komt oorspronkelijk uit Italië en is een maffia-organisatie.

De maffia is een criminele groep met meerdere afdelingen over de hele wereld. Ze zijn machtig en heel rijk. De organisatie verdient geld door criminele dingen te doen, zoals drugs en wapens verkopen.

Wat is de maffia?

Leden van 'ndrangheta hebben vaak hotels, restaurants en ijssalons. Daardoor lijken het normale zakenmensen. Maar in het geheim gebruiken ze die plekken om criminele zaakjes te regelen.

Nederland

Ook in Nederland is de groep actief. Twee restaurants in Horst en Venray werden bijvoorbeeld stiekem gebruikt als ontmoetingsplek voor criminelen.

In Nederland heeft de politie op acht plekken gezocht. Vijf mensen zijn gearresteerd.