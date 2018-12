Trampolinehallen zijn populair, maar zijn ze ook veilig?

Wat is er leuker dan rondspringen in een hal vol trampolines? Veel kinderen vinden dat geweldig en daarom heb je steeds meer trampolinehallen in Nederland. Toch maken deskundigen zich zorgen, omdat er nog geen speciale regels zijn voor zulke hallen.

Elke trampoline-hal bedenkt daarom zijn eigen regels. Dat zorgt voor onduidelijkheid en soms zelfs voor ongelukken, zegt trampoline-deskundige Eljoh.