Arda speelt de hoofdrol in een film op Afrikaans festival

Films die over mensen uit Marokko, Algerije of Tunesië zie je niet heel veel in de bioscoop. Daarom is er nu een speciaal filmfestival voor. In één van die films speelt Arda van 13 de hoofdrol.

De Domino Speler

De film heet De Domino Speler en gaat over een jongen met een opa uit Algerije. Hij is dement en houdt erg van domino spelen. De vader van Arda heet Hakim. Je kent hem misschien wel als acteur uit Sesamstraat.