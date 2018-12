In de stad vliegen steeds minder vogels rond

De kans is groot dat je in de stad steeds minder vogels ziet vliegen. Dat komt doordat stadsvogels minder voorkomen. Dat zijn vogels die hun eieren uitbroeden in een gebied waar veel huizen staan.

Onderzoekers hebben ontdekt dat 13 van de 20 vogelsoorten het moeilijk hebben. Je kunt dan denken aan een huismus, spreeuw of merel. Op de foto hierboven zie je een huismus.

Huiszwaluw

Met één soort gaat het juist wel goed: de huiszwaluw. Die ziet er zo uit: