Vliegtickets worden misschien iets duurder

De regering wil dat vliegtickets per stuk 7 euro duurder worden. Het is een extra belasting om ervoor te zorgen dat mensen minder vaak het vliegtuig pakken. Vliegen is namelijk erg vervuilend voor het milieu.

Vliegtuigen die alleen spullen vervoeren moeten ook belasting gaan betalen.

In heel Europa

Vanaf 2021 zouden die extra kosten ingaan. Het is nog niet helemaal zeker of het plan doorgaat. De regering wil nog even afwachten of ze er misschien internationale afspraken over kunnen maken.