Feest in villa De Eikenhorst in Wassenaar. Prinses Amalia is jarig en blaast 15 kaarsjes uit dit jaar.

Amalia is de oudste dochter van koning Willem- Alexander en koningin Máxima. Als koning Willem-Alexander ooit stopt als koning, wordt Amalia waarschijnlijk koningin.

Om haar te feliciteren plaatste het Koninklijk huis deze foto op Instagram: