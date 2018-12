Twee ijsbeertjes geboren in dierentuin

In dierentuin Dierenrijk in de buurt van Eindhoven zijn twee ijsbeertjes geboren. En het gaat goed met de moeder en de kleintjes.

Vorige week

De beertjes werden vorige week maandag geboren. De dierentuin heeft het nu pas bekend gemaakt, omdat ze eerst wilden bekijken of alles goed zou gaan. Het is nog niet bekend of het jongens of meisjes zijn.

Als alles goed blijft gaan, kunnen de jonkies in februari of maart naar buiten. De dierentuin plaatste deze video van de moeder en haar twee ijsbeertjes op Instagram: