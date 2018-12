Koen wil kunnen stemmen voor muzieklijst Top2000

Vandaag is de laatste dag dat je kunt stemmen voor de Top 2000. Dat is een bekende muzieklijst van Radio 2. Elk jaar worden de 2000 populairste liedjes gekozen.

Stemmen

Koen van 10 jaar is groot fan van die lijst en wil dus ook graag stemmen op liedjes. Maar er is een probleem: Koen is pas 10 en je mag pas stemmen als je 16 bent. En dat wil Koen veranderen.

En of dat hem lukt? Dat zie je in de video hierboven!