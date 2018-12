700 kinderen krijgen gratis zwemles

700 kinderen in Rotterdam kunnen gratis hun zwemdiploma halen. Normaal gesproken kan een zwemdiploma wel 500 euro kosten. En niet alle ouders kunnen dat betalen.

De eerste 11

De kinderen beginnen niet allemaal tegelijk met zwemles. Een groepje van elf kinderen was vandaag als eerste aan de beurt. Dat was best spannend, want de meeste van de jonge kinderen hadden nog nooit gezwommen.