Dwars: Minne baalt van plastic om tijdschriften

Vandaag zie je Minne en Nienke in het Jeugdjournaal. Minne is lid van Quest Junior en baalt dat die iedere maand in plastic wordt bezorgd. Dat is namelijk hartstikke slecht voor het milieu.

Beschermen

Niet alleen Quest Junior, maar ook veel andere bladen worden in plastic verpakt. Tijdschriften doen dat om het papier te beschermen en omdat ze de adressen er makkelijk op kunnen drukken.

Ben jij het met Minne eens of vind je het prima als tijdschriften worden verpakt. Reageer op de stelling: