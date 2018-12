Het beste uit de 'Check Dit Dan'

Wat zijn de opvallendste nieuwtjes uit onze rubriek Check dit dan? Iedere zondag zetten we de hoogtepunten voor je op een rij. Met deze week:

1. Auto in bed

Een bizar ongeluk in de Verenigde Staten. Een vrouw daar kreeg wel heel onverwacht bezoek in haar slaapkamer. Er reed een auto naar binnen! Wonder boven wonder raakte de vrouw niet gewond en kon ze er zelfs om lachen.