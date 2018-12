Steeds vaker handgranaten op straat gevonden

Criminelen leggen steeds vaker een granaat voor de deur van een winkel of café. Het gebeurde dit jaar al 43 keer. Dat is twee keer zoveel als vorig jaar.

Vooral dit najaar was het raak. In Amsterdam werden in een paar dagen tijd zelfs drie granaten neergelegd. Gelukkig werden de meeste op tijd ontdekt en onschadelijk gemaakt.