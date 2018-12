Hoera! Het stoplicht bestaat 150 jaar

Je mag vandaag een feestje vieren bij het stoplicht, want die uitvinding bestaat vandaag 150 jaar.

Engeland

Het eerste verkeerslicht werd in 1868 neergezet in Engeland. Door dat stoplicht konden politici veilig oversteken naar hun werk in de Britse Tweede Kamer. Er reden toen nog geen auto's rond, maar wel paard en wagen.

In 1928 kwam er voor het eerst een stoplicht in Nederland. Die stond in Den Haag.

Figuurtjes-lichten

De meeste verkeerslichten hebben een rood, oranje en groen licht en zien eruit zoals je gewend bent. Maar op sommige plekken krijgt het stoplicht een make-over. Dit stoplicht heeft bijvoorbeeld een figuurtje in plaats van een rond lampje: