Vandaag is er extra aandacht voor mensenrechten

Je hebt het recht om naar school te gaan en als je ziek bent, heb je recht op een dokter. Dat zijn voorbeelden van mensenrechten. Vandaag is daar extra aandacht voor omdat het de dag van de mensenrechten is.

Hulporganisatie Amnesty International heeft een brievenactie georganiseerd. Mensen kunnen brieven schrijven om onrechtvaardige situaties onder de aandacht te brengen. Bijvoorbeeld als mensen onterecht in de gevangenis zitten.

Lied over kinderen

Zangeres Trijntje Oosterhuis en The Voice Kids-winnares Yosina Roemajauw hebben samen een nummer opgenomen voor deze dag. Het lied gaat over kinderen die niet in Nederland mogen blijven, omdat zij geen verblijfsvergunning hebben.