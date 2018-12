Jagers begonnen met afschieten van herten Oostvaardersplassen

Vier jagers zijn vandaag de Oostvaardersplassen ingegaan om herten af te schieten. De herten worden afgeschoten omdat er niet genoeg eten is in het gebied.

In de winter kunnen daardoor veel dieren doodgaan van de honger. De afgelopen jaren gebeurde dat ook.

1800 dieren

De gemeente en de provincie Flevoland willen nu voorkomen dat dieren doodgaan van de honger. Daarom is het de bedoeling dat de komende maanden meer dan 1800 dieren worden afgeschoten.

Tegenstanders

Niet iedereen is blij met het plan. Actievoerders vinden het zonde om gezonde dieren af te schieten. Zij hoopten dat de dieren extra eten zouden krijgen of naar een ander natuurgebied konden verhuizen. Maar in rechtszaak vorige maand kregen de actievoerders geen gelijk.