Brandweer redt jongen van richel

De brandweer heeft gisteravond een jongen van 7 gered. Hij was uit zijn kamerraam geklommen en stond op een smal randje, hoog boven de grond.

Hij stond daar in zijn pyjama en op blote voeten. De brandweer kwam met een ladderwagen ernaartoe om de jongen te redden.

Ouders

Zijn ouders waren niet thuis. De politie is later met hen in gesprek gegaan.