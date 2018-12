1 miljoen abonnees voor Kalvijn

Feest voor YouTuber Kalvijn, want vanaf vandaag heeft hij 1 miljoen abonnees op YouTube. Op Instagram bedankt hij zijn familie en vrienden voor het succes.

Kalvijn heeft eigenlijk Kelvin Boerma. Hij groeide op in Groningen op het platteland, maar woont inmiddels in Amsterdam. In zijn video's doet hij allemaal gekke challenges en opdrachten. En hij eet natuurlijk veel paprika's.