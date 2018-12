Waarschuwing voor sexting en grooming via games

Het gebeurt steeds vaker dat kinderen in games overgehaald worden om dingen te doen die ze niet willen. In een nieuwe film worden kinderen daarvoor gewaarschuwd.

Volwassenen met slechte bedoelingen beloven bijvoorbeeld een dure skin of een dansje in Fortnite, maar proberen zo eigenlijk contact te leggen voor andere dingen.

De korte film NU OVERAL TE ZIEN! gaat vandaag in première en is speciaal gemaakt voor kinderen op de basisschool. De film staat niet online, maar is op verschillende basisscholen in Amsterdam te zien.