Meisjes gaan vaker een schoolniveau omhoog dan jongens

Op de middelbare school zitten meisjes vaker dan jongens een niveau hoger dan het advies wat ze kregen in groep 8. Onderzoekers hebben dat ontdekt.

Schooladvies

In groep 8 geven juffen en meesters een schooladvies, voor de middelbare. Zij bepalen of een leerling naar het speciaal onderwijs, praktijkonderwijs, vmbo, havo of vwo kan. Eenmaal op de middelbare kan je nog veranderen van niveau.

Nu is het zo dat 1 op de 6 meisjes op de middelbare schooltijd naar hoger niveau gaat, dan hun advies op de basisschool. Bijvoorbeeld van havo naar vwo of van kader naar tl. Bij jongens gebeurt dat veel minder vaak: maar 1 op de 10 keer.

Concentreren

Meisjes halen ook betere cijfers en ze blijven minder vaak zitten. De onderzoekers denken dat dat komt doordat meisjes op die leeftijd zich vaak beter kunnen concentreren.