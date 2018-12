Tim Hofman gaat met 250.000 handtekeningen naar de Tweede Kamer

Met 250.000 handtekeningen op zak gaat presentator Tim Hofman vandaag naar de Tweede Kamer. Hij wil een nieuw Kinderpardon. Maar wat is dat eigenlijk? En wat is het probleem? Je ziet en hoort het in de drie vragen.

#BOOS

Tim Hofman maakte vorige maand een speciale BOOS-docu over kinderen die Nederland uit worden gezet. De video werd op YouTube meer dan 380.000 keer bekeken en hij zamelde veel handtekeningen in voor de kinderen. In de volgende berichten zie je er meer over: