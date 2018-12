Belangrijk ontbijtje voor premier Rutte

Premier Rutte had vanochtend hoog bezoek. De Britse premier Theresa May kwam bij hem ontbijten. De Britse premier is deze week veel in het nieuws. Politici in Groot-Brittannië zijn niet tevreden over haar brexit-plannen.

Wat is de brexit? De brexit is de beslissing van Groot-Brittannië om niet meer bij de Europese Unie te horen. Daarom moet Groot-Brittannië nieuwe afspraken maken over samenwerken met Europa. Maar dat gaat niet makkelijk. Politici kunnen het maar niet eens worden over hoe het land de EU moet verlaten.