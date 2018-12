Zieke kinderen krijgen steun van therapiepony's

De paarden zijn naar het ziekenhuis gekomen om patiënten een fijn gevoel te geven. Door de paarden te aaien kunnen kinderen even vergeten dat ze ziek zijn. Naomi van 10 ligt in het ziekenhuis en is erg blij met de paardjes.

Patiënten van het Isala ziekenhuis in Zwolle hadden vandaag pony's op bezoek! In de binnentuin van het ziekenhuis liepen drie shetlanders rond om mee te knuffelen.

Het ziekenhuis in Zwolle is de eerste plek in Nederland waar dit gebeurt. Het is de bedoeling dat meer ziekenhuizen af en toe bezoek krijgen van de dieren.