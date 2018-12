Komt er een ander woord voor vagina?

De vagina moet een nieuwe naam krijgen. Dat vinden dj's van radio 2 en de Rutgers Stichting. Dat is een stichting die zich bezighoudt met seksualiteit. Daarom is er nu een verkiezing om een nieuwe naam te vinden.

Penis en vagina zijn de officiële woorden voor de geslachtsdelen. Voor mannen gebruiken de meeste mensen het woord 'piemel'. Maar voor vrouwen is er niet zo'n woord dat iedereen gebruikt.

Erover praten

En dat is wel belangrijk, zeggen deskundigen. Als er een goed woord voor is, praat je er ook makkelijker over. Op de site van radio 2 kunnen mensen daarom stemmen op vijf nieuwe namen.

We zijn benieuwd wat jij een goede naam vindt!