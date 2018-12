Avicii meest gezocht op Google

Google heeft bekendgemaakt waar mensen dit jaar het meest naar gezocht hebben. Op nummer 1 staat dj Avicii. Hij overleed op 20 april van dit jaar.

Op nummer 2 en 3 staan zangeres Glennis Grace en realityster Barbie. Glennis Grace werd bekend doordat ze meedeed aan de Amerikaanse versie van The Voice. Barbie had een hoop problemen dit jaar en kwam daardoor meerdere keren in het showbizznieuws.