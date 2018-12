Oproep: wat wil jij weten van bakker Robèrt van Beckhoven?

Hij is bakker, kan goed taarten bakken én beoordelen: Robert van Beckhoven! Je kent hem misschien wel als jurylid van de tv-programma's Cup Cake Cup of Heel Holland Bakt.

Robèrt van Beckhoven heeft het bakken geleerd van zijn opa en vader. Als kind hielp hij vooral met afwassen en mocht hij absoluut niet aan de taarten komen. Later heeft hij een bakkersopleiding gedaan en de winkel overgenomen.

De meester-bakker is dit jaar ook een van de kandidaten van het tv-programma Wie is de Mol?. Je ziet het interview met hem op zondag 23 december in het Jeugdjournaal.