Experiment gelukt: bananen groeien in een kas

De banaan is het populairste fruit in Nederland. Maar het gaat niet goed met de planten waaraan bananen groeien. Daarom helpen Nederlandse onderzoekers mee aan een experiment om bananen in kassen te laten groeien.

Wat is het experiment precies?

De meeste bananen die we in Nederland eten, komen uit Latijns-Amerika. Maar in veel van die planten zit een dodelijke schimmel. Onderzoekers hebben ontdekt dat die schimmel niet op steenwol kan leven. Daarom worden de bananenplanten niet in aarde gezet, maar in steenwol.