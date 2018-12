Hoe houden leraren orde in de klas?

Het kan een lastige taak zijn voor meesters en juffen; zorgen dat een klas stil is en iedereen oplet. Maar volgens veel kinderen is het wel heel belangrijk, want in een rustige klas kunnen veel kinderen zich beter concentreren.

Op de opleiding voor leraren is er daarom veel aandacht voor orde houden. Studenten leren allerlei technieken om een klas stil te krijgen.