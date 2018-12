Deze elektrische auto heeft zonnepanelen op het dak

In de plaats Helmond gaat vandaag een bijzondere fabriek open. In de fabriek worden auto's gemaakt die zonnepanelen op hun dak hebben. Het is het eerste bedrijf ter wereld dat zulke auto's in grote aantallen gaat maken.

Voor het milieu

Omdat de auto kan rijden op zijn eigen opgewekte zonne-energie heeft de auto geen benzine of diesel meer nodig. Waarom is dat handig? En hoe milieuvervuilend is een 'gewone' auto?

In het filmpje hieronder zie je drie vragen over elektrische auto's: