Rode panda in dierentuin Blijdorp is dood

Een rode panda die woonde in dierentuin Blijdorp is doodgegaan. Het dier at niet goed en had problemen met zijn gezondheid. De panda werd deze zomer geboren.

Pandabrokken

Vanaf hun geboorte drinken panda's alleen moedermelk. Als ze zes maanden oud zijn is het de bedoeling dat ze pandabrokken gaan eten. Deze panda kon daar niet aan wennen.

Verzorgers probeerden de brokken lekkerder te maken door er een zoet papje overheen te doen. Helaas hielp dat niet en liet hij het eten staan.

Bedreigd

Rode panda's zijn een bedreigde diersoort. Er leven nog ongeveer 10.000 panda's in het wild.