Juf Daisy genomineerd voor beste leraar van de wereld

Juf Daisy van basisschool de Vuurvogel in Helmond kan een grote prijs winnen. Ze is één van de genomineerden in de wedstrijd 'beste leraar van de wereld'.

De juf won eerder al de prijs voor 'beste leraar van Nederland' en nu kan ze dus ook een internationale prijs winnen. Aan de wedstrijd doen 10.000 leraren uit heel de wereld mee. Daisy zit bij de laatste 50 kandidaten.

Miljoen

Als ze wint, krijgt ze 1 miljoen dollar. Dat geld mag ze niet zelf houden, maar moet ze gebruiken voor een onderwijsproject.

Juf Daisy geeft les aan groep 7. Vanavond in het Jeugdjournaal vertellen kinderen uit haar klas waarom juf Daisy zo goed is.