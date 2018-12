Steeds meer gemeenten willen een verbod op vuurwerk

Gemeentes willen een verbod, omdat vuurwerk gevaarlijk is. Met knalvuurwerk en siervuurwerk gebeuren de meeste ongelukken. Ook de burgemeester van Den Haag houdt er niet van:

Eén op de drie gemeenten in Nederland vindt een verbod op zelf vuurwerk afsteken een goed idee. De NOS heeft dat onderzocht.

Maar een vuurwerkverbod invoeren is lastig. De regering vindt dat gemeentes dat zelf moeten regelen.

Kleine kans

Maar veel gemeentes zeggen juist dat de regels overal hetzelfde moeten zijn. Als het in de ene gemeente wel mag, en in de andere niet, heeft het verbod geen zin. Ook het controleren is een hele klus.

Door die twee redenen is de kans klein dat vuurwerk overal verboden wordt.

Vuurwerkvrije zones

In ieder geval komen er in steeds meer gemeenten vuurwerkvrije zones. Dat zijn plekken in een wijk waar je geen vuurwerk af mag steken.