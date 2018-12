Kinderen zingen kerstliedjes tegen armoede

Als je vandaag door de stad Groningen loopt is de kans groot dat je kerstliedjes hoort. 60 kinderen uit groep 8 van basisschool de Starter staan op verschillende plekken in de stad te zingen. Ze halen daarmee geld op voor arme kinderen in hun stad.

Armoede

1 op de 5 kinderen in de stad Groningen groeit op in armoede. Daarmee staat Groningen in de top 5 van plekken in Nederland waar veel mensen arm zijn. Daarom vinden de kinderen het belangrijk om iets te doen.

Spullen inzamelen

Naast zingen zamelen ze ook kleding, speelgoed, lege flessen en voedsel in. Vanavond zie je in het Jeugdjournaal wat er met het geld en de spullen gebeurt.