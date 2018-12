'Leerlingen met verschillende achtergronden zien elkaar te weinig'

Leerlingen met verschillende achtergronden komen maar moeilijk met elkaar in contact. Dat zegt de Onderwijsbond. Dat is een organisatie voor mensen die in het onderwijs werken.

Alles hetzelfde

Volgens de onderwijsbond gaan kinderen met dezelfde achtergrond vaak naar dezelfde school en kiezen ze hetzelfde schoolniveau. Als ze gaan studeren, komen ze vaak op dezelfde soort opleidingen terecht.

Dat is een probleem, omdat jongeren dan niet in contact komen met mensen die een andere mening hebben of uit een andere cultuur komen.

Bilal

Bilal van 12 vindt dat best vreemd. Pas toen hij naar de middelbare school ging ontmoette hij kinderen met een andere achtergrond dan hijzelf. Hij stelde er een vraag over aan premier Mark Rutte. Zijn antwoord zie je in de video hieronder: