Robbe vertelt dat hij homo is en gaat viral

Robbe van 12 vertelde gisteravond zijn ouders voor het eerst dat hij op jongens valt. Dat was een spannend en belangrijk moment voor hem. Vanochtend vertelde hij erover op de radio. Hij kreeg veel reacties op dat gesprek.

In het interview zei Robbe dat hij heel blij is en opgelucht dat hij er nu eindelijk eerlijk over kan zijn. Veel mensen vonden het ontzettend stoer dat Robbe dat op de radio durfde te vertellen.