Strenge regels voor jongeren zodat ze niet gaan drinken

In de gemeente Edam-Volendam gaan vanaf 1 januari strenge regels in voor jongeren. De regels zijn bedacht zodat jongeren niet beginnen met alcohol drinken of drugs gebruiken.

14 en al drinken

De regels komen er niet voor niets. In Edam-Volendam wordt namelijk op jonge leeftijd al vaak en veel gedronken. Van de 14-jarigen daar drinken 2 van de 5 kinderen iedere maand minstens 1 drankje met alcohol. Dat is twee keer zo vaak als het gemiddelde in Nederland.

Kinderen uit groep 8 van de Kennedyschool in Volendam zien dat ook: