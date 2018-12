Kinderen schrijven kerstkaarten voor eenzame ouderen

Over minder dan twee weken is het kerst. Maar niet iedereen viert Kerstmis met familie of vrienden. Bij zo'n 200.000 ouderen komt er niemand op visite. Zij kunnen zich dan eenzaam voelen.

Kerstkaarten

Daarom schreven kinderen op honderden scholen deze week kerstkaarten voor een oudere die alleen is met kerst. Door de kerstpost voelen zij zich hopelijk wat minder eenzaam.